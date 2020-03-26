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هذه الأسطح يجب تنظيفها باستمرار لتجنب الإصابة بفيروس كورونا
الخميس 26/مارس/2020 - 09:43 ص
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هذه الأسطح يجب تنظيفها باستمرار لتجنب الإصابة بفيروس كورونا
هناك مجموعة من الأسطجح التي ينصح بتنظيفها يوميا حفاظا على أنفسكم من مخاطر فيروس كورونا، مع الاستمرار الدائم في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، ومن الأسطح ما يلي:
الهاتف: لتطهير الهاتف تحتاج إلى سائل مطهر نسبة الكحول فيه أعلى من 60 بالمائة، واستمرار التنظيف لمدة 5 دقائق.
مقبض الباب: ينبغي تنظيف مقابض الأبواب باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول.
الطاولات: من أكثر الأسطح التي تلمسها الأيدي وخاصة في الأماكن العامة أسطح الطاولات، وخاصة في المقاهي والمطاعم.
المكاتب: لست وحدك من يلمس مكتبك في مكان العمل، هناك آخرون يلمسونه، لذلك ينبغي تنظيف هذه الأسطح باستمرار.
أزرار الإضاءة والمصاعد: بشكل عام الأسطح التي تلمسها الأيدي في الأماكن العامة، مثل الضوء والمصعد منطقة ساخنة لنقل عدوى كورونا، وينبغي تنظيفها باستمرار.