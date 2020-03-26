Advertisements
Advertisements
Advertisements

هذه الأسطح يجب تنظيفها باستمرار لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
هذه الأسطح يجب تنظيفها باستمرار لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

هناك مجموعة من الأسطجح التي ينصح بتنظيفها يوميا حفاظا على أنفسكم من مخاطر فيروس كورونا، مع الاستمرار الدائم في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، ومن الأسطح ما يلي:

الهاتف: لتطهير الهاتف تحتاج إلى سائل مطهر نسبة الكحول فيه أعلى من 60 بالمائة، واستمرار التنظيف لمدة 5 دقائق.

مقبض الباب: ينبغي تنظيف مقابض الأبواب باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول.

الطاولات: من أكثر الأسطح التي تلمسها الأيدي وخاصة في الأماكن العامة أسطح الطاولات، وخاصة في المقاهي والمطاعم.

المكاتب: لست وحدك من يلمس مكتبك في مكان العمل، هناك آخرون يلمسونه، لذلك ينبغي تنظيف هذه الأسطح باستمرار.

أزرار الإضاءة والمصاعد: بشكل عام الأسطح التي تلمسها الأيدي في الأماكن العامة، مثل الضوء والمصعد منطقة ساخنة لنقل عدوى كورونا، وينبغي تنظيفها باستمرار.

الكلمات المفتاحية

مطهر الكحول فيروس كورونا غسل اليدين جيدا غسل اليدين بالماء والصابون بفيروس

أخبار تهمك

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 8 دقيقة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 39 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

كيف تحمي نفسك وأولادك من عدوى الكورونا؟ (فيديو)

عاجل.. ارتفاع قتلى فيروس كورونا في الصين لـ425 حالة

تعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا

أبرزها شاشات الهواتف الذكية.. 3 أشياء تستخدمها يوميًا.. تنقل فيروس الكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status