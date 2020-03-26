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تعاون بين الإنتاج الحربي ومحافظة الغربية لتنفيذ مشروعات تنموية

الخميس 26/مارس/2020 - 09:42 ص
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ارشيفية
ارشيفية
كريم وزيري
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الغربية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة. 

وأوضح "العصار" أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة الغربية بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضي (البوريفاج، المرور القديمة، الدلنجات، قرية كتامة) لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية، عبر إنشاء فنادق خمس نجوم وجراج متعدد الطوابق ومجمع مطاعم وحدائق ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث وإنشاء مصنع تدوير المخلفات، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وأكد "العصار" على حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأضاف أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الغربية سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

ومن جانبه أشار "رحمى" إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد امتداد للتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات صناعية وإمكانيات وخبرات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف محافظ الغربية أن التعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار عقد اللقاءات الدورية بين مسئولي الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة، وتحديد أولويات وأوجه تعزيز التعاون، إلى جانب أهمية قيام الوفود الفنية بالزيارات الميدانية للأرضي المزمع إقامة المشروعات بها في المحافظة لتحديد آليات التطوير على أرض الواقع، والعمل أولًا بأول على تلافي أية ملاحظات قد تطرأ.

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإنتاج الحربي مشروعات تنموية الدكتور محمد سعيد العصار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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