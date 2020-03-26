فوائد البابونج للحصول على شعر فاتح ولامع

إذا كنتِ ترغبين بتفتيح لون شعركِ طبيعيًا، بعيدًا عن صالونات التجميل والمواد الكيميائية المركبة، يمكنكِ تطبيق بخاخ البابونج الذي يمنح خصلات شعركِ لونًا أفتح مع كلّ استخدام.





ويساعد البابونج على تفتيح لون الشعر، وإعطائه الصبغة الفاتحة، وتفتيح لونه الاصلي.





وتوجد في بخاخ البابونج عناصر مطهرة تساعد على التخلص من الاوساخ والخلايا الميتة، التي يمكن ان تعرقل بصيلات الشعر وتمنع نموّها.





ويساهم البابونج في رفع معدل عمليات الأيض الذي بدوره يشجع على نمو الشعر بسرعة، كما يعمل على علاج تقصف الشعر ونموه، ويزيد من لمعانه.





وفي حالة كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية في فروة الرأس، فان البابونج قد أثبت دوره الأساسي في تهدئة هذه المشاكل وأي التهابات أو تهيجات قد تكون مرتبطة بها.