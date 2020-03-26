Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوائد البابونج للحصول على شعر فاتح ولامع

الخميس 26/مارس/2020 - 09:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
إذا كنتِ ترغبين بتفتيح لون شعركِ طبيعيًا، بعيدًا عن صالونات التجميل والمواد الكيميائية المركبة، يمكنكِ تطبيق بخاخ البابونج الذي يمنح خصلات شعركِ لونًا أفتح مع كلّ استخدام.

ويساعد البابونج على تفتيح لون الشعر، وإعطائه الصبغة الفاتحة، وتفتيح لونه الاصلي.

وتوجد في بخاخ البابونج عناصر مطهرة تساعد على التخلص من الاوساخ والخلايا الميتة، التي يمكن ان تعرقل بصيلات الشعر وتمنع نموّها.

ويساهم البابونج في رفع معدل عمليات الأيض الذي بدوره يشجع على نمو الشعر بسرعة، كما يعمل على علاج تقصف الشعر ونموه، ويزيد من لمعانه.

وفي حالة كنتِ تعانين من أي مشكلة صحية في فروة الرأس، فان البابونج قد أثبت دوره الأساسي في تهدئة هذه المشاكل وأي التهابات أو تهيجات قد تكون مرتبطة بها.

الكلمات المفتاحية

فوائد البابونج شعر فاتح ولامع خلطات البابونج البابونج

أخبار تهمك

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 38 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

أطعمة تحمي شعرك من التساقط

تعرفي على فوائد "الليمون" السحرية للشعر تسجعلكِ تستخدمينه باستمرار

الطريقة الصحيحة لتشقير الحواجب في المنزل

حيل مذهلة للحصول على شعر طويل ولامع

اتبعي هذه التعليمات الهامة للعناية بشعرك والحفاظ على لمعانه وبريقه

صبغات الشعر | تعرفي على اللون المناسب.. ونصائح مهمة اتبعيها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status