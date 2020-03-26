Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيامة عثمان 16.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الخميس 26/مارس/2020 - 08:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قيامة عثمان 16، ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 16 والإعادة والقنوات الناقلة، لكل متابعي قيامة عثمان وعشاق الدراما التركية.

وقد تم إذاعة حلقة قيامة عثمان 16 أمس الاربعاء على قناة ATV التركية، حيث ينتظرها الملايين حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا سنعرض لكم القنوات التي تتم إذاعتها وإعادة قيامة عثمان الحلقة 16.

قيامة عثمان 16 يتم إذاعتها وبثها في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10 ونص بتوقيت مكة المكرمة والكويت، و9:30 بتوقيت بيروت ودمشق التاسعة والنصف مساء بتوقيت بيروت ودمشق والقدس وعمان، و11:30 بتوقيت مسقط وأبو ظبي، و8:30 بتوقيت اليمن وتونس والجزائر

كما تنقل قنوات الفجر واليرموك تردد القناة على النايل سات، تردد 12687 عمودي ، معدل ترميز 2700 ضبط الإشارة بمعامل تصحيح 4\3، اليوم الخميس قيامة عثمان 16، عبر القنوات المفتوحة على النايل سات، وستكون مترجمة إلى اللغة العربية، على تردد  12034

الكلمات المفتاحية

مسلسل قيامة عثمان قيامة عثمان 16 عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 16

أخبار تهمك

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 3 ساعات

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصطفى فهمي يكشف لماذا حصد الأهلي لقب القرن الأفريقي(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة

مترجم HD LIVE الحلقة 6 ” يعرض الان ” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة

عثمان 10 | مسلسل قيامة عثمان الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الآن | (bölüm 10) قيامة عثمان 10 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد

شاهد عبر هذه القناة | (bölüm 10) قيامة عثمان 10 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد now

مسلسل قيامة عثمان 10 .. شاهد قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد فور عرضها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status