قيامة عثمان 16.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

قيامة عثمان 16، ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 16 والإعادة والقنوات الناقلة، لكل متابعي قيامة عثمان وعشاق الدراما التركية.





وقد تم إذاعة حلقة قيامة عثمان 16 أمس الاربعاء على قناة ATV التركية، حيث ينتظرها الملايين حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا سنعرض لكم القنوات التي تتم إذاعتها وإعادة قيامة عثمان الحلقة 16.





قيامة عثمان 16 يتم إذاعتها وبثها في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10 ونص بتوقيت مكة المكرمة والكويت، و9:30 بتوقيت بيروت ودمشق التاسعة والنصف مساء بتوقيت بيروت ودمشق والقدس وعمان، و11:30 بتوقيت مسقط وأبو ظبي، و8:30 بتوقيت اليمن وتونس والجزائر





كما تنقل قنوات الفجر واليرموك تردد القناة على النايل سات، تردد 12687 عمودي ، معدل ترميز 2700 ضبط الإشارة بمعامل تصحيح 4\3، اليوم الخميس قيامة عثمان 16، عبر القنوات المفتوحة على النايل سات، وستكون مترجمة إلى اللغة العربية، على تردد 12034