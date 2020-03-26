إيران تفرض حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لكورونا

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الخميس، أن بلاده ستفرض حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيرانية، قد مددت إغلاق المدارس والجامعات ومنعت التجمعات، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة رويترز.



