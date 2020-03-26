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إيران تفرض حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لكورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:02 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن مسؤول إيراني، اليوم الخميس، أن بلاده ستفرض حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

 

وكانت السلطات الإيرانية، قد مددت إغلاق المدارس والجامعات ومنعت التجمعات، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة رويترز.


وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، 1934 حالة وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وارتفاع الإصابات إلى 24811 حالة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

وقد تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.


الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر التنقل ايران الموجة الثانية

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