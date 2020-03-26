في يوم واحد.. تسجيل 5 آلاف إصابة و50 حالة وفاة بـ"كورونا" في ألمانيا

سجلت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم الخميس، نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالإضافة إلى 50 حالة وفاة أخرى.

وقد أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ"، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا إلى 36508 إصابات، ومجموع حالات الوفاة إلى 198 حالة، بحسب وكالة "رويترز".

و تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، عالميًا 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وبحسب وكالة سبوتنيك، كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

واتخذت العديد من الدول إجراءات احترازية، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.