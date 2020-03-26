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"بعد 35 طعنة".. تعرف على أبرز المعلومات في حياة وداد حمدي

الخميس 26/مارس/2020 - 08:03 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة "وداد محمد عيسوي" الشهيرة بإسم "وداد حمدي" في الوسط الفني، والتي بدأت رحلتها الفنية كمغنية ثم خاضت الى المجال الفني وقدمت العديد من الأعمال الفنية وأستطاعت كسب قلوب الملايين.

ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1-ولدت في مدينة كفر الشيخ يوم 3 يوليو عام 1924م.

2-درست لمدة عامين في معهد التمثيل.

3-قدمت العديد من الأفلام السينمائية والتي بلغ عددها 600 فيلما، ومنهم شاطئ الغرام، الحب لا يموت، المستقبل المجهول، ضحايا المدينة، عنتر وعبلة، الخمسة جنيه، نساء محرمات، مع الأيام، فتى أحلامي، الطريق المسدود، معجزة السماء، إشاعة حب، النصف الأخر، الليالي الطويلة، يا عزيزي كلنا لصوص، الراقصة والحانوتي، الفرقة 12.

4-شاركت في عدة مسرحيات منها 20 فرخة وديك، أم رتيبة، لعبة إسمها حب، مين مبيحبش زوبة، الدنيا لما تضحك، عزيزة ويونس، عشرة على باب الوزير.

5-جسدت دور "الخادمة" في بعض الأفلام منها ورد الغرام، إشاعة حب، الزوجة 13، ثورة المدينة.

6-تزوجت ثلاث مرات، الأولى من الملحن ''محمد الموجي"، والثانية من الفنان "محمد الطوخي"، ثم تزوجت من الفنان "صلاح قابيل".

7-توفيت في 26 مارس عام 1994م، طعنا بالسكين وقد رصد عدد الطعنات الى 35 طعنة من قبل الريجسير "متى باسيليوس"، والذي كان هدفه من موتها هو الحصول على أموالها وممتلكاتها.

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