الجونة يخطط لخطف نجم الأهلي





كشفت تقارير صحفية أن حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الجونة دخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي.





وأكدت التقارير الصحفية أن حسام غالي قام بجس نبض حسام عاشور بشأن ضمه إلى صفوف الجونة في الموسم الجديد لمدة موسم وذلك في ظل رغبته في اللعب داخل المستطيل الأخضر.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نجم الأهلي السابق حاول إغراء عاشور بالعودة للمشاركة في المباريات وذلك في ظل حاجة الفريق إلى عناصر الخبرة.



