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مفاجأة.. فايلر يكشف أزماته مع الأهلي لصحيفة سويسرية

الخميس 26/مارس/2020 - 04:33 ص
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محمد الصو
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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أبرز ما يواجهه منذ توليه مسؤولية تدريب المارد الأحمر مع بداية الموسم الجاري.

وإلتقى فايلر مع  "nzz السويسري"، للحديث عن تدريبه للقلعة الحمراء وأهدافه المستقبلية، والتي أكد خلالها سعيه لحصد المزيد من النجاحات مع الفريق.


وأضاف المدير الفني: "أنا أثق أن وجودي هنا مع النادي
الأهلي، سيجعلني في مكانة أفضل وأكثر اكتمالًا، وهو يختلف عن أي نادٍ أخر".

وتابع: " هناك متطلبات كثيرة داخل هذا النادي، الفوز هو الأهم في كل شئ لذلك يتطلب مني فعل أكثر ما فعلته في أي فريق دربته".

واختتم: " التعامل مع قائمة تضم 30 لاعب هو أمر مُرهق، وعليك التعامل مع اللاعبين بشكل خاص في ظل الضغط الواقع عليهم بخلاف الدوريات الأوروبية".

وتولى فايلر تدريب النادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري، عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج.

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