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نجم بازل السابق يختار صلاح ضمن أفضل تشكيلة لعب معها
الخميس 26/مارس/2020 - 01:46 ص
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ريهام عبدالمحسن
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اختار التشيلي مارسيلو دياز نجم بازل السويسري السابق ومنتخب تشيلي الحالي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي وزميله السابق في الفريق السويسري من ضمن أفضل المهاجمين الذي لعب بجوارهم.
ولعب مارسيلو دياز نجم راسينج الأرجنتيني الحالي والبالغ من العمر 33 عامًا بجوار محمد صلاح في بازل السويسري، حيث انتقل الأخير إلى الفريق السويسري قادمًا من المقاولون العرب في يوليو 2012 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي بعدها في يناير 2014.
وخاض محمد صلاح مع بازل السويسري 79 مباراة في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الأوروبية، سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدف آخرين.
وقال دياز في تصريحات نقلها موقع HORAS 24 العالمي:" سأختار كلاوديو برافو كأفضل حارس مرمى في تاريخ تشيلي، وألكسيس سانشيز بين أفضل المهاجمين الذين لعبت معهم بالإضافة إلى إياجو أسباس نجم سيلتا فيجو ومحمد صلاح".