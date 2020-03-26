ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو لها، تم التقاطه منذ فترة وهي في إحدى الحفلات،مع الفنان شريف منير،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "عبد العزيز" تعليقا على هذا الفيديو قائلة "فيديو قديم أنا قاعدة في البيت"،ومن الواضح أن ياسمين تستعيد ذكريات ما قبل الحظر.



وتخوض النجمة ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" ويكثف المخرج مصطفى فكري تصوير لقطات المسلسل للإنتهاء منه قبل حلول شهر رمضان وطرحه في أول أيام الشهر الكريم.



مسلسل "ونحب تاني ليه" يشارك فيه عدد من الفنانين منهم شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وبدرية طلبة وليلى عز العرب وتأليف عمرو محمود ياسين وهو مسلسل اجتماعي رومانسي وبه بعض المشاهد الكوميدية.

