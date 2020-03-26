لأول مرة..أحمد خالد صالح يكشف دوره في مسلسل "الفتوة"

شارك الفنان أحمد خالد صالح،صورة له من كواليس تصوير مسلسل "الفتوة"،وظهر وهو يرتدي ملابس الأزهر،وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "خالد" تعليقا على هذه الصورة قائلا "اللهم ارفع عنا البلاد وابعد عنا الشقاء وقنا من كل وباء،الشيخ مبروك من مواليد 1834..مسلسل الفتوة رمضان 2020".



ويظهر من خلال الصورة أنه سيقوم بتجسيد شخصية "شيخ" يدعى مبروك،وتفاعل الجمهور مع الصورة فقال أحدهم "اللهم آمين يارب ألف مبروك وبالتوفيق والنجاح الدائم يا حبيبي"وقال آخر "شبه والدك الرائع جدا في مسلسل الريان".



وذكر أحمد خالد صالح سابقا أن شخصيته في مسلسل "الفتوة" ستكون نقطة تحول له في أدواره ،وأنها من أكثر الأدوار التي سعد بتقديمها.



ويخوض "خالد" السباق الرمضاني المقبل من خلال دوره في مسلسل "الفتوة" الذي يشاركه فيه عدد من الفنانين منهم ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خليل وهو انتاج شركة سينرجي وإخراج حسين المنباوي.