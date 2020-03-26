فايلر وكارتيرون في مقدمتهم.. هل يتسبب فيروس كورونا في أزمة للمدربين الأجانب بمصر؟









أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتشار الوباء الواسع في مصر ليضع مسيرة المدربين الأجانب في مأزق كبير.





اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قراراً مساء اليوم الثلاثاء بتمديد فترة توقف مسابقة كرة القدم في مصر لمدة 15 يوماً إضافياً بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في البلاد وخوفاً على أفراد المنظومة الرياضية وذلك في إطار قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي فرضت الحظر في الدولة لمجابهة الوباء القاتل.





فايلر وكارتيرون في مقدمة مأزق تأجيل كورونا





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مستقبل المدربين الأجانب في مصر بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في مصر وتجميد كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات وإليكم استعراضات لمستقبل الخواجات في بلاد الفراعنة:-





- فايلر وكارتيرون مستمرين مع الأهلي والزمالك





وبالحديث عن مسيرة المدربين الأجانب في مصر بالطبع الأقلام تذهب للثنائي المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك والسويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي حيث أعلن كلا المدربين استمرارهما على رأس القيادة الفنية للأبيض والأحمر برغم تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وإيقاف النشاط الرياضي في مصر ومن ضمنه مسابقة الدوري المصري الممتاز وتحدي صراع القلعتين البيضاء والحمراء.





- الرواتب العالية تضمن استمرار أجانب الدوري المصري برغم كورونا



