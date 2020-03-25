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الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور
الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:48 م
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الفجر الرياضي
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يستعد النادي الأهلي لعقد صفقة مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق.
وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ عدة أيام التخلي عن حسام عاشور لاعب وسط الفريق حيث رفض النادي تجديد عقده وطالبه بالبحث عن نادي جديد له في الصيف القادم.
ويستهدف النادي الأهلي التعاقد نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز في الصيف القادم ليكون بديل حسام عاشور في النادي.
وبدأ مسئولو النادي الأهلي في التواصل مع دونجا لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى النادي الأحمر في الصيف القادم.
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.