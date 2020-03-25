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سوريا: توقيف 153 شخصا مخالفا لقرار حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:41 م
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وزارة الداخلية السورية
وزارة الداخلية السورية
وكالات
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أفادت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأنها "اوقفت 153 شخصا عبر البلاد؛ لمخالفتهم نظام حظر التجوال المتخذ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوزارة أنها "أوقفت 34 شخصا في دمشق، و22 في ريف دمشق، و4 في حماة، وواحد في حمص، و33 في اللاذقية، و6 في طرطوس، و28 حلب"، مؤكدة على أنه سيتم إحالة الموقوفين للقضاء المختص.

ويذكر أن وزارة الصحة السورية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة السوري نزار يازجي، قد صرح يوم الأحد الماضي، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وتعود لشخص قادم من خارج البلاد، مشددًا على أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقررت الحكومة السورية، يوم أمس الثلاثاء، منع التجول الليلي في البلاد من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وإغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنيها، للحد من تفشي الفيروس.

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، على أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 450 ألف حالة، فيما توفي حتى الآن أكثر من 20 ألفا حالة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سوريا حظر التجول

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