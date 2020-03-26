Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل: تعقيم 120 "مترو" و300 قطار سكة حديد يوميًا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:17 ص
Advertisements
كامل الوزير
كامل الوزير
أمنية فوزي
Advertisements
قال كامل الوزير، وزير النقل: "نعقم المترو وقطارات السكة الحديدية 3 مرات يوميًا، ودورات المياه كل ساعة، وتغيير فرش القطارات كل رحلة".

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "مهتمون بتأمين ركابنا، ولم تظهر إصابة واحدة نتيجة استخدام وسائل النقل العامة، ونطهر 120 قطار مترو، وأكثر من 300 قطار سكة حديد يوميًا".

ونوه وزير النقل، بأن آخر رحلة مترو أنفاق يوميًا تنتهي قبل موعد الحظر بنصف ساعة، لافتًا إلى أن هذا موعد رحلات قطارات المحافظات حتى تكون في محطة الوصول قبل الحظر بنصف ساعة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

الكلمات المفتاحية

مناعة قوية فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات بفيروس الإجراءات الاحترازية 15 حالة 15

أخبار تهمك

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 22 ساعة

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح موقف سائقي أوبر والعاملين بالصيدليات خلال الحظر

هل يطبق الحظر على محطات البنزين وسيارات الطعام.. الحكومة ترد (فيديو)

مجلس الوزراء : المطاعم غدا لن تستقبل المواطنين وستعتمد على خدمات التوصيل (فيديو)

السكة الحديد : تغيير جداول تشغيل مواعيد قطارات لتتماشى مع قرارات الحظر (فيديو)

توضيح مهم وعاجل من مجلس الوزراء بشأن قرار الحظر

مجلس الوزراء: عقوبات صارمة لمخالفي قرارات الحظر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

03:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status