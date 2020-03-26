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"الشباب والرياضة" عن "ملعب المرج" المخترج للحظر: لا يتبعنا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:21 ص
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ملعب المرج
ملعب المرج
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة اختراق الملعب الخماسي في منطقة المرج، فترة حظر التجوال قائلًا: تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات ضد القائمين على ملعب المرج"، مشيرا إلى أن الملعب لا يتبع الوزارة ولكنه ملعب خاص.

وقال "فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه تم إغلاق جميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن هناك خطة للعمل على إيجاد أنشطة رياضية بديلة للشعب المصري داخل المنازل على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب.

وفي وقت سابق، أعلن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات الإجراءات الاحترازية

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