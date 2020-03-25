الصحة التركية: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 59 ، فيما تم تسجيل 561 إصابة جديدة خلال يوم واحد، وبهذا وصلت الإصابات إلى 2433 حالة.





ومن الجدير بالذكر أن تركيا فرضت حظر تجوال جزئي على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، و أوقفت الخطوط الجوية التركية كل الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا .





وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي: إن "الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 27 مارس الجاري، ما عدا تلك المتجهة إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي فيروس كورونا".





وأضاف إكشي: أنه "تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن".





وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، على أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 450 ألف حالة، فيما توفي حتى الآن أكثر من 20 ألفا حالة.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



