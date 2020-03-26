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لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية

الخميس 26/مارس/2020 - 03:37 ص
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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
زينب وهبه
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كشفت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، عن آخر إحصائيات لها عن فيروس كورونا، موضحة إصابة 413467 ألف حالة، ووفاة 18433 ألفا على مستوى العالم، كما وصل الفيروس إلى 196 دولة في العالم.

كما كشفت المنظمة عن الإحصائيات في منطقة شرق المتوسط، وشمال أفريقيا، حيث بلغت الإصابات المؤكدة 32251 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2157 وفاة.

ووجهت المنظمة الأممية، المواطنين حول العالم بالتزام منازلهم للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة: "لابد أن نتخذ جميع التدابير لمحاولة القضاء على الفيروس ".

وأكدت على ضرورة توسيع وتقوية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتحديد الحالات المصابة وتوفير الاختبارات وتنسيق الأماكن للكشف عن المرضى.

وأوضحت، أن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، مؤكدة على أهمية حماية من يعمل في الخط الأول في المستشفيات من كوادر طبية وصحية.

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادانوم جيبريسوس - في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد - 19" الأربعاء، بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل منع التجمعات والسفر وأهمية غسل اليدين وتتبع الحالات المخالطة للحالات المصابة ورصدها.

وأوضح "تيدروس"، أن البلدان التي تفتقر للمعدات والمستشفيات يسهل فيها انتشار وباء كورونا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية خاطبت العالم الاستعداد لـ "إجراءات أشد" لمواجهة كوورنا، موضحا: "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا".

نصائح للبقاء في المنزل
وواصلت منظمة الصحة العالمية دورها التوعوي للحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين حول العالم الذين طال مكثهم في منازلهم، تطبيقا لإجراءات الحجر المنزلي التي تنفذها دول العالم الآن لمنع تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، وقدمت روشتة وقائية تحتوى على مجموعة من الأنشطة البدنية لكل شخص ملتزم بقرارات الحجر المنزلي، تؤدي إلى الحفاظ على الإنسان فاعلا وبصحة جيدة، وهذه الأنشطة هي:
1- الإطلاع على دروس التمرينات الرياضية عبر وسائل الإنترنت.
2- الرقص على الموسيقى.
3- لعب ألعاب فيديو نشطة.
4- تعلم رياضة قفز الحبل.
5- ممارسة تمارين القوة والتوازن.

نصائح لغسل الملابس
وكانت المنظمة العالمية قد قدمت نصائح عند غسل الملابس للوقاية من فيروس كورونا الذي أصبح ينتشر بسرعة كبيرة في العالم أجمع:

1- استخدم منظفات الغسيل أو الصابون عن غسل ملابسك أو أغطية الأسرة.
2- عدم ارتداء ملابس غير نظيفة أو استعمال أغطية السرير غير النظيفة.
3- اغسل الملابس وأغطية الأسرة، بماء ساخن بدرجة حرارة بين 60 إلى 90 درجة مئوية.

4- يمكن وضع القليل من الكلور أو مواد "التبييض" واستخدام درجة حرارة مرتفعة للتجفيف أو أشعة الشمس.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية،  قد أعلن أن الوباء تسارع على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث مثل فيروس كورونا COVID-19 تهديدًا للناس في كل مكان، لافتًا إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الخطر الذي يشكله الفيروس على الأشخاص المتأثرين بالفعل بالأزمة.

أولويات العناية
وأكد "تيدروس"، أن الأشخاص والمجتمعات التى شُرِّدت بالفعل بسبب النزاع أو النزوح أو أزمة المناخ أو تفشى الأمراض الأخرى، هم الأشخاص الذين ينبغي أن نعطيهم الأولوية بصفة عاجلة، وبالرغم من صمودهم، إلا أنهم بحاجة إلى مساعدتنا اليوم.

وأوضح أنه منذ تحديد هذا التفشي، قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتكثيف المراقبة والاختبارات المعملية عبر البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن العلماءجمعوا معًا لتعزيز التمويل في البحث والتطوير في مجال التشخيص والعلاجات واللقاحات المستقبلية، قائلا: "لقد تواصلنا عبر الإنترنت، عبر وسائل الإعلام وبشكل شخصي مع العديد من قادة العالم، لضمان تسريع الاستعدادات وتوعية السكان".
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية
لسلامة أسرتك والوقاية من كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية

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