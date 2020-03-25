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الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإرهابي في تشاد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن "استنكارها وإدانتها بشدة للهجوم الإرهابي، الذي استهدف جنودا في جزيرة بوما غرب تشاد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء". 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان على أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".  

كما قدمت الوزارة الإماراتية خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.  

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن مقتل 92 جنديا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكو حرام في مقاطعة البحيرة غربي البلاد، خلال ليل الأحد.  

وقال ديبي، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية رسمية: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف في الهجوم، الذي وقع ليل الأحد - الإثنين"، مضيفا: "إنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر".

هذا وأقال الرئيس التشادي، في نهاية شهر يناير الماضي، رئيس أركان الجيش الجنرال طاهر إردا تايرو بعد سلسلة هجمات شنها تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وتشهد دول مجموعة الساحل الأخرى مثل مالي وبوركينافاسو، والنيجر، تصاعدا للهجمات منذ مطلع العام الجاري 2020م، خلفت مقتل العشرات وجرحهم، كما تسببت في عمليات نزوح جماعي للسكان المحليين.

الكلمات المفتاحية

تشاد الهجوم الإرهابي الخارجية الإماراتية الخارجية الإمارات

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