نيمار ومبابي على رأسهم.. 7 صفقات تشعل الميركاتو في زمن كورونا

لا يزال عدم لعب مباريات في أي دوري في العالم، هو الأمر السائد هذه الأيام في جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا في البلاد.





وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل وإلغاء معظم الدوريات على مستوى العالم، بالإضافة إلى إرباك كل المواعيد الدولية المحددة للمنتخبات الوطنية.





حيث حاولت العديد من الأندية في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إليهم، وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز الأسماء المطروحة على طاولات الفرق من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.





نيمار دا سيلفا

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تؤكد كل التقارير عن اقتراب اللاعب من العملاق الكتالوني.





كيليان مبابي

يتمنى نادي ريال مدريد الإسباني سرعة إتمام التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة، حيث يعتقد مسؤولو الريال، أنه الخليفي الشرعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.





لاوتارو مارتينيز

أكدت العديد من التقارير الصحفية عن إقتراب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانضمام لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، و أن فريق إنتر ميلان، مستعد للتخلي عن خدمات لاوتارو مارتينيز مقابل 111 مليون يورو.





مارو إيكاردي

يرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع مهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتم ترشيح مارو إيكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي والمعار من نادي إنتر ميلان.





ساديو ماني

يسعى نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتأمين خط هجوم الفريق الملكي لعدة مواسم مقبلة.





فابيان رويز

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، مع وجود منافسة شرسة مع كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المتوقع أن لا يقل سعرة عن 100 مليون يورو.





كاليدو كوليبالي

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دخول السباق للتعاقد مع كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن لا يقل سعرة عن 60 مليون يورو.



