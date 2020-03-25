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عمالقة أوروبا يفاضون نجوم الكرة المصرية في وسائل الإعلام "تقرير"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أطلق عدد من نجوم الكرة السابقين والحاليين عددًا من التصريحات الصحفية عن رغبة عدد من الأندية الأوروبية في التعاقد معهم لكن مسئولو ناديهم رفضوا التخلي عنهم بداعي حاجة الفريق إلى خدماتهم.

الغريب في هذا الأمر أن هؤلاء اللاعبون لم ينتقلوا إلى أي من هذه الأندية التي طلبت العاقد معهم على حد قولهم فمنهم من استمر في ناديه والأخر انتقل إلى ناد أخر.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات اللاعبين عن مفاوضات الأندية الأوروبية معهم التي لم تكتمل :- 

وليد صلاح عبد اللطيف
 خرج لاعب المنصورة والزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية أكد خلالها بأنه تلقى عرضا من نادي مانشستر يونايتد للانتقال إليه لكن مسئولو القلعة البيضاء رفضوا في هذا التوقيت. وأضاف لاعب المنصورة السابق بأن العرض تلقاها بعدما لعب في بطولة دوية وتوج فيها بلقب الهداف، لكن إدارة نادي الزمالك رفضت ذلك.


أمير عزمي مجاهد  
قال مدافع الزمالك السابق إنه تلقى عرضا من نادي ميلان الإيطالي بعد بطولة كأس العالم للشباب 2001، بعدما شاهده فاليرو فاكيني وكيل محمد اليماني زميله السابق في منتخب الشباب، وأنه تدرب مع ناشئين فريق ميلان ثم بعد المشاركة في مباراة طلبوا مني التدريب مع الفريق الأول لكن الزمالك رفض رحيلي بعدما حدد مقابل مادي يقدر بـ200 ألف دولار وهو ما رأه مسئولو النادي الإيطالي من الصعب دفعه في لاعب شاب.

صلا محسن
 أعلن صلاح محسن لاعب الأهلي الحالي ومنتخب مصر بأنه تلقى عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي وأخر من نادي نمساوي وثالث من بوروسيا دورتموند الألماني خلال تواجده في نادي إنبي وقبل انتقاله للنادي الأهلي في يناير 2018. وأكد مهاجم الأهلي والمعار حاليا لصفوف سموحة أنه رفض العروض الأوروبية التي تلقاها مفضلا الانتقال للنادي الأهلي، خاصة وأن عائلته كلها تشجع النادي الأحمر.

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