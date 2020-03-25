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أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:41 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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نظم العشرات من قرية نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية، ومسقط رأس اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، لجنة شعبية الهدف منها مواجهه فيروس الكورونا المستجد داخل القرية.

وضمت اللجنة مشاركة المهندس ماهر شتيه عمدة القرية، عبد العزيز البمبى خال اللاعب والعشرات من أهالى القرية، فى أعمال تعقيم وتطهير تعقيم المساجد والشوارع  والمنازل داخل القرية.

كما قام اللجنة بمناشدة أبناء القرية العاملين خارجها سواء داخل مصر أو خارجها بالتزام منازلهم لمده اسبوعين بعد عودتهم تخوفا من وقوع أى كوراث.


من جانبه قال ماهر شتيه عمدة القرية وأحد أعضاء اللجنة الشعبية أنه سيكون مسئول علي توعية أهل القرية وايضا جمع التبرعات من المتطوعين المساهمة في توفير اي نواقص سواء طبية او غذائية ومساعدة المحتاجين وايضا حل اي مشاكل تواجه أهالي القرية وذلك حتي انقضاء تلك الأزمة.
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية
أهالي قرية "مو صلاح" تواجه الكورونا باللجان الشعبية

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا تعقيم المساجد اخبار

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