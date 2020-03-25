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وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان للتحقيق بالمخالفات الفكرية في الجامعات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:36 م
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وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
الفجر السعودي
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وجه وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل شيخ، بتشكيل لجنة في كل جامعة، تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة إضافة إلى رئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة، وتتولى إدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية، وتتولى اللجنة مهمات من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.

ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وتضمن توجيه وزير التعليم التأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة إحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها، مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

يشار إلى أن هناك عددا من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف ستصدر خلال الأيام القادمة، وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.


الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مخالفات فكرية لجان السعودية الجامعات التحقيق

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