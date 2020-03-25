الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض لمكافحة كورونا في إيطاليا





قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، إنه تم رصد "مؤشرات إيجابية" على الأرض في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بإيطاليا.





وأضاف غيبريسوس: أن تماسك الحكومة الإيطالية في مكافحة هذه الجائحة بلغ درجة "لا تصدق"، موضحاً أن المنظمة ترى حاليا "بعض المؤشرات الإيجابية على الأرض" في إيطاليا فيما يخص مواجهة الوباء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.





وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث بلغت هذه الحصيلة حتى الآن 7503، فيما تعد الثانية من حيث الإصابات بـ74386 حالة، مقتربة من الصين، التي تعد مصدرا للوباء.





وعلى الرغم من استمرار الأوضاع الكارثية في البلاد، إلا أن الأيام الماضية شهدت تراجعا نسبيا في وتيرة تسارع الارتفاع اليومي لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



