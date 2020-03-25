Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا.. تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 حالة، وتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة الـ25233 حالة.

وكان رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا فريدريك فاليتو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن "حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من تلك، التي أعلنتها السلطات الحكومية"، مؤكدًا على أن الحصيلة اليومية الرسمية التي يتم الإعلان عنها تضم فقط الذين يموتون في المستشفيات، ولا تشمل أولئك الذين يموتون في منازلهم أو دور كبار المسنين.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية، يوم أمس الثلاثء، بتسجيل 240 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فرنسا

أخبار تهمك

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ أقل من ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 6 ساعات

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 1100 حالة

روسيا تعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

تركيا: تمديد تعليق المدارس حتى يوم 30 إبريل جراء كورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7503 شخصاً

الصحة: تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأردن

عاجل.. "فرانس برس" تكشف عن وفيات فيروس كورونا في العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

08:15 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status