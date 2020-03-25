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تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:39 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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هبطت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد 5 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من 
ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية وبعد مكاسب تاريخية سجلها المعدن على مدى اليومين الماضيين.

وشهدت أسعار المعدن جلسة متقلبة حيث تحولت للهبوط في خلال التداولات وفقدت أكثر من 40 دولاراً قبل أن تقلص خسائارها نسبياً عند التسوية.

وتأتي خسائر الذهب مع سعي المستثمرين للحصول على السيولة النقدية (الكاش)، وهو ما أفسد الأثر الإيجابي لخطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي من الخسائر الناجمة عن تفشي الكورونا.

وتوصل البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم بشأن مشروع قانون تحفيز يبلغ قيمته تريليوني دولار لمكافحة الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي الكورونا، كما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إنه تم الاتفاق على الحزمة الأمريكية وسيتم طرحها للتصويت في وقت لاحق من اليوم.

ويواصل "كورونا" حصد الأرواح عالمياً، حيث يقف العدد الإجمالي حالياً عند أكثر من 20 حالة عالمياً فيما زاد عدد المصابين إلى 441 ألف شخص، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ويستمر سعر الذهب في التداول خلال التعاملات الفوري دون أسعار العقود الآجلة في إشارة إلى قلق الأسواق من أن قيود السفر الجوي وإغلاق مصافي تنقية المعدن سيعيق إرسال شحنات السبائك إلى الولايات المتحدة لتلبية متطلبات العقود.

وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء حقق الذهب صعوداً قوياً بلغ 176 دولاراً تقريباً في المجمل، في أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية في كلا اليومين.

وارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس التوفعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية لكن بأقل من التقديرات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة بما يعادل 27.40 دولار ليهبط إلى مستوى 1633.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1698 دولاراً في الاتجاه الصاعد و1609.01 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1612.23 دولار للأوقية فاقداً نحو 20.09 دولار من قيمته.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 101.206.


قلصت أسعار الذهب من مكاسبها بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن قفزت خلال التعاملات بعد الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى إغلاق مناجم الذهب.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع خسائر ملحوظة للدولار لكن وسط ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة.

وقررت جنوب أفريقيا إغلاق مناجم الذهب لمدة 21 يوماً كجزء من عملية إغلاق على مستوى البلاد التي أعلنها الرئيس "سيريل رامافوسا" في سياق احتواء الفيروس المميت.

وأعلن الفيدرالي بالأمس شراء أصول بكميات غير محددة، كما قرر شراء سندات الشركات لأول مرة، وهي قرارات من شأنها دعم الاقتصاد المتضرر من الكورونا.

وساهمت إجراءات المركزي الأمريكي كذلك في تعليق عملية بيع "كل شيء من أجل السيولة النقدية" وسط ذعر الكورونا.

وبحسب أحدث الأرقام الموضحة على خريطة جامعة "جونز هوبكينز"، فإن عدد المصابين عالمياً ارتفع إلى 390 ألف شخص، مع زيادة عدد الوفيات إلى حوالي 17 ألف شخص وسط انتشاره في 169 دولة.

وتراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري.

وصعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.


وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.

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خطة التحفيز العقود الاجلة التسليم الفوري الاسهم الامريكية أسعار الذهب

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