Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة نائب السفير البريطاني في المجر بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الأربعاء، عن وفاة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في المجر ستيفن ديك؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الخارجية البريطانية، إلى أن الدبلوماسي ستيفن ديك البالغ من العمر 37 عاما، توفي في المجر يوم أمس الثلاثاء، وقد شغل منصب نائب السفير البريطاني في المجر منذ ديسمبر الماضي، وفقًا لسيرة ذاتية نشرت في موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.

ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المجرية والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.


الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بريطانيا المجر السفير البريطاني

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ 37 دقيقة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 1100 حالة

أول تعليق من الحكومة البريطانية على إصابة ولي العهد بـ"كورونا"

عاجل.. أمريكا تجدد انتقادها للصين بشأن فيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

الحكومة الإسبانية: إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7503 شخصاً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status