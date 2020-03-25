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مالديني الأقوى.. 10 تصريحات نارية من نجوم الكرة العالمية بشأن كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:22 م
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مالديني
مالديني
عبد القادر عرابي
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تتواصل الأنباء والتقارير يوماً بعد يوم حول فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب الرياضة العالمية في مقتل، بعد أن إنتشر في معظم دول العالم.

وبين مصابين جدد ومتماثلين للشفاء ومحذرون، بين نجوم كرة القدم العالمية، أطلق العديد من النجوم بعض التصريحات بشأن كورونا، نسطر لكم أبرزها من خلال هذا التقرير.

1- مالديني – الأسوأ في حياتي
وصف أسطورة فرؤق ميلان السابق إصابته بفيروس كورونا بأنها المشكلة الأكبر التي قابلته في حياته.
وأوضح مالديني أن الإصابة بفيروس كورونا جاءت صعبة للغاية، مشيراً أن فيروس كورونا غريب للغاية، ويختلف عن الإنفلونزا.

2- ميسي – يجب أن ننقل الأمان للجميع
علق ميسي نجم برشلونة على إنتشار كورونا، حيث أوضح أن أخبار فيروس كورونا تولد حالة من القلق لدى الجميع، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان.

3- رونالدو – يجب أن نقوم على قدر الرعاية والإهتمام
وقال رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، يجب يتحلى الجميع بأعلى قدر من الرعاية الإهتمام، ويجب أن نلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

4- جوجيو جوري – قنبلة بيولوجية
وصف جوجيو جوري عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية مباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا بالقنبلة البيولوجية، حيث أن المباراة هي السبب الرئيسي في إنتشار فيروس كورونا بين دول أوروبا.

5- ريو فيرديناند – يجب إلغاء الدوري الإنجليزي
تحدى ريو فيرديناند أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي جماهير ليفربول، بتصريحه أن الدوري الإنجليزي يجب أن يتم إلغاؤه لهذا الموسم، بعد أن إقترب ليفربول من اللقب.

6- فان دايك – ما فائدة التتويج والمدرجات خاوية
وقال نجم دفاع ليفربول، فيرجيل فان دايك، أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال إستكماله لن يكون شيئاً جيداً.

7- إيزيكيل جاراي – لم يكن عاماً سعيداً
وعقب إصابته، قال لاعب فالنسيا إيزيكيل جاراي، أن العام الحالي لم يكن سعيداً بالنسبة له، لاسيما عقب إصابته بقطع بالرباط الصليبي.

8- كارلو أنشيلوتي .. لندع كرة القدم جانباً
دعى مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي كارلو أنشيلوتي الجميع للإتحاد نحو القضاء على المرض، وأن يدع الجميع كرة القدم جانباً خلال الوقت الحالي.

9- كانافارو - إيطاليا سترى النور
وقال نجم دفاع منتخب إيطاليا السابق فابيو كانافرو، أن إيطاليا قادرة على تجاوز الأزمة الحالية رغم سوء الوضع الحالي، بسبب تفشي الفيروس في البلاد بشكل كبير.

10- سيرجيو راموس – نمر بظروف غير طبيعية
ودعى قائد ريال مدريد سيرجيو راموس زملائه للتكاتف في موجهة كورونا، مشيراً أن الظروف الحالية عصيبة وغير طبيعية.

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