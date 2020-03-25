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بلدية ضباء تطلق مبادرة "اترك مسافة" بين المتسوقين لللحد من كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلقت بلدية محافظة ضباء، مبادرة "اترك مسافة" للحفاظ على الصحة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وألزمت البلدية المراكز التسويقية والتموينية بوضع إشارات إرشادية تحت شعار "اترك مسافة"، للحفاظ على مسافة بين المتسوقين لا تقل عن المترين خاصة عند كاونترات المحاسبة، بالإضافة إلى متابعة تعقيم عربات التسوق وتخصيص مواقع للعربات المعقمة وفصلها عن غير المعقمة، وتوفير مواد التعقيم كالمناديل وسائل التعقيم والقفازات للمتسوقين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

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مبادرة فيروس كورونا عدد وفيات كورونا بلدية ضياء المتسوقين الإجراءات الاحترازية اترك مسافة

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