وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى المصريين العالقين حول العالم إثر أزمة تفشي فيروس كورونا

السفيرة نبيلة مكرم: القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بحياة المواطن المصري لأنها أهم من أي خسائر قد تتحملها الدولة





وزيرة الهجرة تناشد أبناء مصر بالخارج بالبقاء في منازلهم والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في كل دولة





وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة إلى المصريين العالقين في مختلف العالم نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا، أكدت خلالها أن جميع مؤسسات الدولة تتابع عن كثب أحوال أبنائها في الخارج والداخل، بناء على توجيهات من القيادة السياسية بأن حياة المواطن المصري أهم من أي خسائر أو أضرار قد تتحملها الدولة.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنها تحدثت، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على "فيسبوك"، عن عدد من الإجراءات التي تم التنسيق لها فى عدد من دول العالم، لإعادة المصريين العالقين نتيجة تفشي هذا الوباء، مطالبة الجاليات المصرية المتواجدة حول العالم، تحديدًا في المناطق التي يصعب تسيير خطوط جوية لها مثل البرازيل وباكستان، بضرورة استخدامهم للدبلوماسية الشعبية؛ للمساهمة مع غرفة عمليات وزارة الهجرة في تحديد أعداد المصريين العالقين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم، وناشدتهم بتقديم كافة سبل الدعم للعالقين تحديدًا في الدول التي سيصعب على الدولة المصرية تسيير خط طيران لها اما بسبب عدم فتح المطارات أو لان العدد قليل جدا لا يسمح بإرسال طائرة.





وبعثت وزيرة الهجرة برسالة طمأنة للمصريين العالقين حول العالم على وطنهم وأهاليهم، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع أبنائها وأسرهم بكل رعاية وحرص، وأن الحكومة تقوم بجهد فائق في منظومة تنفذها كافة الوزارات، إضافة لجهود منظمات المجتمع المدني هنا تتسابق جاهدة في تقديم الدعم لكافة الأسر المصرية التي يغيب عنها عوائلها، مشددة على المصريين العالقين في الدول التي لم تستطع الدولة الوصول إليهم بعد بضرورة الالتزام بالمنازل، وخصت بالذكر أبناء مصر في إيطاليا، وطالبتهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الإيطالية حفاظا على سلامتهم التي نقدمها علي أي عامل آخر.



