الهدوء يسيطر على ميدان وشوارع الغردقة مع بدء أول أيام حظر التجوال (فيديو)

شهدت شوارع مدينة الغردقة مع بدء عملية الحظر هدوء تام فى شوارع وميادين مدينة الغردقة، تزامنًا مع بدء تنفيذ قرار الحظر في الساعة السابعة مساءً اليوم حتى السادسة صباح غد، بينما شهدت الشوارع دوريات أمنية الشوراع والميادين، للتأكد من تنفيذ القرار.



وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من تواجدها، وانتشرت الدوريات في الشوارع والميادين، بالإشتراك مع مجلس مدينة الغردقة وضباط شرطة قسم أول وثان الغردقة وشرطة المرافق وجميع الجهات المختصة لتنفيذ قرار حظر التجوال.



وتفقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إجراءات الحظر وكان برفقته مدير أمن البحر الأحمر، والدكتورة يسرا نائب محافظ البحر الأحمر.



وكان أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الحظر من الساعة السابعة مساءًا حتى الساعة السادسة صباحًا.





وأضاف "وجدي"، فى تصريحات خاصة ل"لفجر" أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بعدم خروج أى سيارة من موقف الإقليم أثناء عملية الحظر، مشيرًا إلى غلق موقف السرفيس قبل موعد الحظر.



وشن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، مساء اليوم، حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قسم الأزمات والبيئة وتراخيص المحلات وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقسم شرطة ثان الغردقة.



وشهدت الحملة المرور على سوق الدهار الرئيسي وتأكدت من إغلاقه، وتوجهت إلى الشوارع الفرعية والمرور بالشوارع الرئيسية، وذلك للتأكيد على غلق المطاعم والمقاهي والاسواق والكافيتريات بالمدينة، فى المواعيد المحددة التى شملها قرار مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يذكر أن قرار رئاسة الوزراء الذى صدر خلال الفترة الماضية بغلق المقاهى والكافتيريات والمراكز التجارية حدد مواعيدا للغلق من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحًا.



وكان قدم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير للدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر والدكتورة نصره سعد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر، وكل العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، نظرًا لجهودهم في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، حيث حرص المحافظ على مقابلتهما في مكتبه، بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة.



ووجه المحافظ بتوفير سيارات ومعدات إضافية، للمشاركة في حملات تعقيم وتطهير الفنادق والقرى السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع نشر الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين من خلال اللوحات الإعلانية الموجوده بكل مدينة بمدن المحافظة.