Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بن زايد" و"بومبيو" يبحثان التعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:56 م
Advertisements
محمد بن زايد وبومبيو
محمد بن زايد وبومبيو
الفجر
Advertisements

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا خلاله أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، واحتواء تداعيات انتشاره، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

أخبار تهمك

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ 36 دقيقة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status