راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط: الدولة تبذل جهودا حثيثة لمنع كورونا





علق القس ممدوح توفيق، راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط، علي إنتشار وباء فيروس كورونا المُستجد في مصر والعالم، قائلًا: الرب يٌعلن في سفر الخروج "أنا الرب شفافيك"، لافتًا الي إننا في هذه الأيام نحتاج إلى شفاء حقيقي وأن الرب يٌعين بلادنا وأن ينزع هذا المرض المتفشي في العالم ليٌعلن عن ذاته.وأضاف " توفيق" في عظته العامة، اليوم الأربعاء، التي بثها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، أن سبب إنتشار الفيروس جاء إنتقاله مجرد إختلاط الشعوب في العالم ببعضه، مؤكدًا أن الله يُشبه الإنسان البعيد عن الله بصاحب بمعاشرات رديئة.ولفت الي أن الدولة كانت مجهودها مشكورًا في تفشي هذا المرض عن طريق تنظيم الجمهور وتقليل الإزدحام للحفاظ عن حياتهم.وأكد أن الإختلاط هنا جاء كأمتحان للبشرية حتي أن يتعظوا ويقتربوا إلى الله، مؤكدًا أن هناك حماية لنا توجد من عند الله، والرب يصنع عجبًا معنا، مشيرًا الي أن الله يدعونا هذه الأيام بالتوبة والرجوع.وشدد القس ممدوح، علي ضرورة عدم الإنسياق خلف مروجي الشائعات والتشويش، مؤكدًا أنها لا يتفق مع مصلحة البلد والمواطنين، وهي تتسبب في ضياع البلد.وأكد أن هناك دعوة من الله إلى كل إنسان خائف من عدوي فيروس كورونا، اليوم سلم أمورك الي الرب والإلتزام بالوقاية الصحية جيدًا، مشيرًا الي أن الله قد خلقنا كشبهه ومثاله.وعن ظهور شعرة في الكتاب المقدس تحمي من الإصابة من فيروس كورونا، قال: إن هذا لا ينفع حيث قال الكتاب المُقدس ستأتي خُرفات وإفتراءات وهرطقات كثيرة وليس المٌنتهى بعد، لافتًا الي أننا نفتح الأنجيل ليس للبحث عن شعره بل نقرأ الكتاب لنري كلمة الله التي هي الشافية.وأضاف: في رسالة تسالونيكي الثانية الاصحاح الثانيـ يقول الكتاب "لاَ تَتَزَعْزَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنِكُمْ، وَلاَ تَرْتَاعُوا، لاَ بِرُوحٍ وَلاَ بِكَلِمَةٍ وَلاَ بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهَا مِنَّا: أَيْ أَنَّ يَوْمَ الْمَسِيحِ قَدْ حَضَرَ"، موضحًا أن الله لا يترك المهرط يتمكن من الكنيسة ويضل المؤمنين وسوف يبديه، مؤكدًا أن الله سيطرد وباء فيروس كورونا من بلادنا قريبًا ويعطينا حمية من هذه الضيقة.وطالب راعي الكنيسة الخمسينية جموع المواطنين ألا يتكالبوا علي الصيدليات والمحال التجارية لجمع كافة السلع، قائلًا: " لما انت تسحب كل الدواء والسلع من الأسواق هاتخلي ايه للناس المحتاجة".وعن ظهور اشخاص يدعون نفسهم بأنه المسيح، قال القس ممدوح: لا تصدقوا أي شخص قال لكم بأنه المسيح، مشيرًا الي الاية التي تقول " إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا ( مت 24 - 23)".