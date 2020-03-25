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"الصحة": صرف مكافأة تشجيعية للفريق الطبي المشاركة في مواجهة "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة بدأت تستعين بالفرق الطبية التي حققت نجاحًا في مبادرة 100 مليون صحة، مشيرًا إلى أن الوزارة استجابت للعديد من طلبات التبرع للعمل ضد فيروس كورونا في مستشفيات العزل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقع على اعداد مكافأة تشجيعية للفريق الطبي المشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هناك سيارات ذاتية التعقيم مختصة بنقل أي مصاب إلى مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتخصيص عدد من مستشفيات العزل في محافظات الجمهورية، وفي حالة الحاجة لمستشفيات أخرى، سيتم تجهيزها خلال يوم أو يومين بأقصى تقدير.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كرونا فيروس كورونا اطباء

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