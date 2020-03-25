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100 ألف برميل تراجع في إنتاج النفط الأمريكي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:52 م
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مخزون النفط
مخزون النفط
وكالات
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كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة تراجع 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري.

وكان الإنتاج الأمريكي من النفط قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الأسبوع السابق له عند 13.100 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 6.117 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنقضي، مقارنة مع 6.539 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.

كما انخفضت الصادرات الأمريكية من الذهب الأسود بمقدار 528 ألف برميل يومياً لتصل إلى مستوى 3.850 مليون برميل يومياً.

وارتفع صافي الواردات الأمريكية من الخام بنحو 106 ألف برميل يومياَ ليصل إلى 2.267 مليون برميل، بفعل انخفاض الصادرات بوتيرة تتجاوز هبوط الواردات.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التقديرات، في حين تراجعت مخزونات البنزين.


ومن جانب أخر واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وصعد الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5 بالمئة بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون في إدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار من المتوقع أن يتم إقراره من الكونجرس في وقت لاحق يوم الأربعاء.

لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

وعدل آي.إن.جي بالخفض يوم الأربعاء توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل نيسان.

وقال محللو البنك في مذكرة ”يواصل الطلب التدهور إذ تفرض المزيد من الدول عمليات إغلاق وقيودا أكثر صرامة على السفر“.

ونزلت أسعار النفط 45 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس .

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مخزون النفط فيروس كورونا تفشي الفيروس الانتاج النفطي أسعار النفط

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