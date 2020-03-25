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ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:25 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بمشاركة أجهزة الرقابة التموينية برئاسة إبراهيم الحارون، وشرطة مباحث التموين وإدارة تموين القنطرة غرب وتحت إشراف حامد أبراهيم حامد مدير عام مديرية تموين الإسماعيلية.

وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد ١٨ ألف و٤٠٠ كمامة مجهولة المصدر بإحدى مصانع الملابس بمدينة القنطرة غرب وتم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٤٦ جنح أمن دولة طوارئ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بمختلف أنواعها ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع لضبط ومراقبة الأسعار وحركة السوق، والتأكد من سلامة صلاحية كافة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات وأحكام السيطرة والرقابة التموينية خلال تلك الفترة ومحاربة الاحتكار للسلع وحالات الغش التجارى.

كان اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أكد ان لا تهاون في حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداء من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأعلن محافظ الإسماعيلية عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا او جزئيا على المخابز وومحلات البقالة، والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات، والملاهي، والنواد الليلية، والصالات الرياضية، والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات، والأسواق الأسبوعية، وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات، والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري، والجوزات، والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)
ضبط 18400 كمامة مجهولة المصدر بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

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