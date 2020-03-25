رئيس الإنجيلية يشيد بإجراءات الدولة في مواجهة كورونا

أشاد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بالدور التي تقوم به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مواجهة فيروس "كورونا"، موضحا أنه دور غير مسبوق في حماية مصر.





وقال زكي إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في بداية الأزمة وفي منتصفها، تؤكد على وعي عميق لدى القيادة السياسية في مصر للحفاظ على حياة المصريين.





وأضاف: "نشكر الله من أجل قياداتنا ونصلي أن يحفظ الله بلادنا والعالم أجمع.. هذا الدور التاريخي للتعامل مع الأزمة بمهارة عالية وفهم عميق لأبعادها، مع التعامل مع الأبعاد الثقافية للمصريين ككل ساهم بدور كبير في تجنب آثار كثيرة كان من الممكن أن تكون مرعبة".





ودعا: "نصلي أن يساعدنا الله في استكمال الإجراءات، أن نعبر هذه الأزمة أكثر قوةً وصلابةً، وأشجع المصريين على الالتزام، لأن هذا في صالح حياتنا وحياة أولادنا وحياة بلادنا، وأصلي أن يحفظ الله البلاد والرئيس والحكومة، ويمنحنا بصيرة وحكمة للتعامل مع الأحداث بقدرها ومستواها".





وتابع: "ولا يسعنا إلا أن نقدم تحية إجلال وتقدير للدور الوطني التي يقوم به القطاع الطبي في مصر، من أطباء وممرضين، وكل العاملين في المستشفيات المصرية، جيش مصر الأبيض، الذين يقاومون انتشار الوباء بجانب معالجتهم ضحايا هذا الفيروس ونصلي من أجل حماية من الرب لهم جميعًا وسلامةً من أي ضرر".

كانت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر قد أطلقت تحت رعاية الدكتور القس أندريه مبادرة جديدة تحت عنوان "صحتك تهمنا"، لتقديم الدعم المعرفي بشكل عملي وفعال للمواطنين، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من آثاره السلبية الخطيرة على حياة وصحة أفراد العائلة المصرية، بجانب نشر ثقافة التغذية الصحية لدعم المناعة، من خلال صفحاتها ومواقعها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، في شكل حلقات توعوية يقدمها الدكتور نادر قلينى، الاستشاري الدولي للصحة والتنمية.وقال رئيس الإنجيلية "إن إطلاق مبادرة صحتك تهمنا يأتي ضمن استراتيجية رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر لمواجهة الأزمات الطارئة، والتي تحتاج إلى تدخل لمواجهة خطر قد يلحق بالشعب المصري وبجانب المجهود المبذول من الدولة المصرية لمواجهة مخاطر انتقال فيروس كوفيد-19، يحتاج المواطنون المصريون إلى التعرف على أحدث الطرق والوسائل العلمية والطبية لمواجهة التحديات والتأثيرات التي قد يواجهونها جراء انتشار فيرس كورونا".