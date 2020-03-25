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الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 173 حالة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:37 م
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وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى
وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى
الفجر
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صرح وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، بأنه تم تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173 حالة، مضوحاً أنه "تم اكتشاف الحالات الجديدة بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا، وأصبحت الإصابات المحلية أكثر من الحالات الوافدة".

وانتقد المكى، عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام الذي تسبب في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس، مؤكداُ على أن "تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية"، موضحا أن هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلى باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، وقال حرفيا "وين ماشيين".

كما دعا المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي  في المنزل، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.

وحذرت منضمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

الكلمات المفتاحية

كورونا في تونس كورونا فيروس كورونا تونس الصحة التونسية

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