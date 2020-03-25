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ألمانيا: ميركل تناقش مع الرئيس الصيني جائحة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:30 م
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المستشارة الألمانية والرئيس الصيني
المستشارة الألمانية والرئيس الصيني
وكالات
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ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، في محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الوضع حول الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاُ لما ذكرته الخدمة الصحفية بمجلس الوزراء الألماني.

وأصدرت الخدمة الصحفية بياناً، قالت فيه: إن "ميركل أجرت محادثة هاتفية مع شي جين بينغ؛ لتبادل وجهات النظر حول التحدي الدولي العاجل المرتبط بفيروس كورونا"، موضحة أنهم اتفقا على أن "أزمة فيروس كورونا الحالية لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".

وحذرت الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

الكلمات المفتاحية

ميركل كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا الرئيس الصيني ألمانيا

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