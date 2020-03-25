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ناقد رياضي يكشف هوية بطل الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:40 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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كشف الإعلامي والناقد الرياضي، محمد السبيعي، عن هوية بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019-2020ض، في حال لم ؤتم استكمال المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، قد قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال السبيعي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يتردد في الوسط الرياضي نغمة (موسم أبيض)؛ بمعنى لا يوجد بطل.. وهذا غير صحيح".

وأوضح الناقد الرياضي؛ قائلا: "الهلال بطل دوري الأمير محمد بن سلمان في نسخته الثانية؛ كونه متصدرا للدوري قبل أن يتم إيقافه لظروف أزمة فيروس كورونا.. فحقوق الهلال محفوظة".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.




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