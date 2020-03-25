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الفرق الرقابية بمكة المكرمة تضبط منشأة خزّنت 4 ملايين كمامة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من ضبط أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4,310,000) اربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة بهدف بيعها لاحقًا.


حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، كما تبين مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.

وبناء عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

وتحذر وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق " بلاغ تجاري " أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة كمامة فيروس كورونا تخزين الفرق الرقابية الإجراءات الاحترازية 4 ملايين

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