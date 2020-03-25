٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

يستعد النادي الأهلي لعقد صفقات قوية ومفاجأة لجماهير النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر طالب إدارة النادي بالتعاقد مع حارس مرمى قوي في الصيف القادم.





وأشار المصدر إلى أن فايلر يريد التعاقد مع حارس مرمى قوي في الصيف القادم بسبب اقتراب رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وكشف أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي تفاضل بين ثلاثة حراس على مستوى عالي وهم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي لضم أحدهم في نهاية الموسم الجاري.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



