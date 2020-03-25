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"الأوقاف اليمنية": عدد المعتمرين العالقين بالمملكة لا يتجاوز 150 معتمرا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد اليمني طارق غالب القرشي، أن عدد المعتمرين العالقين في المملكة لا يتجاوز 150 معتمرا، مشيرا إلى أنه لم ولن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال إجراءات الفحص والحجر الصحي.

وأبان طارق القرشي أن وزارة الحج والعمرة السعودية تقوم بإيواء المعتمرين اليمنيين وتعمل على الرعاية والاهتمام بهم، مثمنا ما قامت به وزارة الحج والعمرة مشكورة بتمديد تأشيرات العالقين منهم، واستعدت لإجراء كامل الفحوصات اللازمة لهم.

وأشار القرشي إلى أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يقوم مشكوراً بمتابعة ملف المعتمرين العالقين وبشكل شخصي، وقد وجه الوزارة بالتريث في إعادتهم حتى استكمال ترتيبات فحصهم وإعداد مركز مناسب للحجر الصحي في المنفذ اليمني.

فيما وجه القرشي شكره إلى وزارة الصحة اليمنية التي تعمل على قدم وساق لترتيب الرعاية الصحية والخدمة اللازمة لاستقبال هؤلاء المعتمرين العائدين عند عودتهم لبلادهم.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

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