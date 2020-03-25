"الأوقاف اليمنية": عدد المعتمرين العالقين بالمملكة لا يتجاوز 150 معتمرا

كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد اليمني طارق غالب القرشي، أن عدد المعتمرين العالقين في المملكة لا يتجاوز 150 معتمرا، مشيرا إلى أنه لم ولن يعود أي معتمر يمني إلا بعد استكمال إجراءات الفحص والحجر الصحي.





وأبان طارق القرشي أن وزارة الحج والعمرة السعودية تقوم بإيواء المعتمرين اليمنيين وتعمل على الرعاية والاهتمام بهم، مثمنا ما قامت به وزارة الحج والعمرة مشكورة بتمديد تأشيرات العالقين منهم، واستعدت لإجراء كامل الفحوصات اللازمة لهم.





وأشار القرشي إلى أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يقوم مشكوراً بمتابعة ملف المعتمرين العالقين وبشكل شخصي، وقد وجه الوزارة بالتريث في إعادتهم حتى استكمال ترتيبات فحصهم وإعداد مركز مناسب للحجر الصحي في المنفذ اليمني.





فيما وجه القرشي شكره إلى وزارة الصحة اليمنية التي تعمل على قدم وساق لترتيب الرعاية الصحية والخدمة اللازمة لاستقبال هؤلاء المعتمرين العائدين عند عودتهم لبلادهم.



