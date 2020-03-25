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نشرة حوادث الفجر: ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر والعثور على جثة بالدقي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:35 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. تأجيل جلسات محكمة النقض للحد من انتشار كورونا
أصدر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3132020، حتى الأربعاء الموافق 1542020، كإجراء احترازي لمواجهة فانتشار فيروس كورونا وتماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، كما  تضمن القرار استمرار العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك.
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عاجل.. مجلس الدولة يؤجل جلساته إداريا حتى 15 أبريل
أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل
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حفظ التحقيقات في انتحار عامل بالمعادي
أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار عامل شنقا داخل غرفته، بسبب مروره بأزمة نفسيه، وذلك بعد التاكد من عد وجود شبه جنائية.
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كشف ملابسات خطف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج، وضبط مرتكبؤ الواقعة وتحرير المختطف.
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قرار عاجل من النيابة ضد قاتل زوجته وعشيقها بالعمرانية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وعشيقها بعدما شاهدهما في وضع مخل داخل شقته بالعمرانية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
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ضبط 150 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات واقعة ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع غير مرخص بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.
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كواليس العثور على جثة أربعيني داخل شقته بالدقي
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شخص أربعيني العمر داخل شقته بالدقي، فيما طلبت فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لمعرفة المترددين عليه.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ضبط 150 الف كمامة جثة تجديد الحبس المستشار محمد حسام

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