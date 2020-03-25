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ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:56 م
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ويزو
ويزو
مصطفى فكيه
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تشارك نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو كـ ضيفة شرف خلال حلقتين من خلال دور كوميدي في مسلسل "وصل أمانه" المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، وانتهت من تصوير مشاهدها مع الفنانين على ربيع ومصطفى خاطر، حيث يعتمد العمل على ظهور نجم كضيف شرف كل حلقتين.

يذكر أن مسلسل "وصل أمانة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وبالأخص الكوميديا وأبرزهم على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبر ومحسن منصور، بالإضافة إلى ظهور العديد من نجوم الفن كـ ضيوف شرف مثل الفنان صلاح عبد الله وأوس أوس وأحمد عبد وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

وفى سياق آخر تشارك ويزو في بطولة مسلسل " تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل الذى يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة "سينرجى" وتدور أحداثه في اطار كوميدي بالاعتماد على الحلقات المتصلة المنفصلة.
كما تظهر ويزو كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد وإخراج وائل احسان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت ويزو عدد من مشاهدها في العاصمة اللبنانية بيروت وكان مقرر أن تنتهى من دورها قبل أسبوع ولكن مع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان تأجلت المشاهد المتبقية لها في العمل.

في سياق منصل تم وقف تصوير جميع الأعمال الدرامية المقرر أن تعرض في شهر رمضان المقبل، وذالك من ضمن قرارات التي تتبعها الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين.
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"
ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها بمسلسل "وصل أمانة"

الكلمات المفتاحية

ويزو مصطفي خاطر مسلسلات رمضان2020 مسلسل وصل أمانه فيروس كورونا على ريع

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