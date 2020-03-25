لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

ينشغل العالم منذ يوم أمس بخبر انتشار فيروس جديد من الصين بعد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تشخصين حالتين مصابتين بفيروس هانتا الجديد ووفاة شخص ووضع 36 بالحجر الصحي لفحصهم.

هذا الفيروس له نفس عوارض كورونا لكن بشكل حاد أكثر، وهو ينتقبل من الجرزان والقوارض الى الإنسان.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشر مقطع فيديو لشخص وهو تناول فأر وهو على قيد الحياة!

وأثار الفيديو حفيظة عدد كبير من الجمهور والذين طالبوا بكقاطعة الصين لكونها مصدر الوباء للعالم.









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