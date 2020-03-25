Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يبدأ التحرك ضد النجم الساحلي بسبب "كوليبالي"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي، بأن الشئون القانونية بالنادي تتخذ إجراءتها ضد نادي النجم الساحلي بسبب عدم إرسال أخر قسطين في صفقة الإيفواري سليماني كوليبالي.

 

وكان النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي لتقسيط الغرامة المالية الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقدرة بمليون و436 ألف دولار بعد هروبه من القلعة الحمراء.

 

المصدر أضاف بأنه من الطبيعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاصة وأن النادي لم يحصل على أخر قسطين.

 

وتابع المصدر بأن نادي النجم الساحلي يعاني من أزمة مالية، واعتقد هي السبب في عدم سداد أخر قسطين من غرامة كوليبالي لدى النادي الأهلي.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ ساعة و 25 دقيقة

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ 35 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن ألبان الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

03:26 م

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status