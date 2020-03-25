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بوتين يعلن تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:38 م
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بوتين
بوتين
وكالات
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.


وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 658 حالة، وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية في روسيا.

 

وقررت السلطات الروسية، إغلاق النوادي الليلية وصالات السينما في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، الجمعة، أن علماء روس بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد على حيوانات في مختبر بسيبيريا.

 

وطور علماء بمركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك، نماذج لقاحات استنادا إلى 6 مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب الإثنين.

 

ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

 

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان: "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات وغيرها من حيوانات التجارب".

 

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