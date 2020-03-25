وزيرة الصحة: طلبنا بعثتين من الصحة العالمية لتقييم الوضع في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في تباطؤ انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن مصر تهدف لتقليل نسبة الإصابات اليومية حتى يكون لديها القدرة على استيعاب المرض والسيطرة عليه.





وأوضحت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "الفضائية المصرية"، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن بين المواطنين ذو عوامل الخطورة العالية مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونفص المناعة والسيدات الحوامل، مناشدة المواطنين بتقليل الزيارات المنزلية لهم لحمايتهم، مشددة على أن فيروس كورونا حينما يُصيب الشباب أو أصحاب المناعة القوية لا تظهر عليه أعراض، وحال ظهورها تكون بسيطة ويتمكن من التغلب عليها.





وتابعت، أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية بعثتين لتقييم الوضع العام في مصر، وأكدت أننا نسير بإجراءات احترازية استباقية بشكل كبير، مناشدة أي مواطن يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وأعراض تنفسية يتوجه لأقرب مستشفى حميات وصدرية، والتواصل على الخط الساخن 105 مجانًا بعد أن كان بـ 1.5 جنيه للدقيقة، موضحة أن الغرفة المركزية للبلاغات على الخط الساخن 105 كان بها 30 كرسي لتلقي الشكاوى، أصبح بها 200 كرسي.





وسجلت وزارة الصحة اليوم 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





36 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.





ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



